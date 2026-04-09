Sul calciomercato dell'Inter si parla di un possibile scambio con il Como, coinvolgendo il giocatore Perrone e la carta Zanetti. La società nerazzurra potrebbe effettuare questa operazione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo, Nico Paz sembra destinato a tornare al Real Madrid, lasciando da parte le trattative con altri club.

La Beneamata potrebbe pescare dal Como. No, non stiamo parlando di Nico Paz – il quale tra l’altro, dovrebbe prima far tappa a Madrid, ritornando al Real. Tra i possibili obiettivi di calciomercato dell’Inter potrebbe invece esserci più verosimilmente il centrocampista Maximo Perrone. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, per Perrone c’è la carta Zanetti

Inter, nome nuovo per il centrocampo: Zanetti può portare PerroneI nerazzurri guardano al futuro e il reparto in cui Marotta e Ausilio si stanno focalizzando di più è il centrocampo.

Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col ComoPerrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in...

Temi più discussi: Inter, anche Zanetti al lavoro per il colpo Perrone; Corsport svela: Zanetti si è messo all’opera per portare questo top del Como all’Inter! E non è Paz; Il sogno Koné, l'idea Perrone e il ritorno di Stankovic: l'Inter cambia a metà campo; Koné è il sogno di Chivu. E l’Inter pensa anche a Perrone.

Inter, anche Zanetti al lavoro per il colpo PerronePerrone è nato ad Haedo in Argentina ed è cresciuto nel settore giovanile del Velez e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per provare a sondare la disponibilità sua e della sua ... calciomercato.com

Calciomercato Inter, le idee di Marotta: tutti i nomi per ringiovanire la rosaCalciomercato Inter - Archiviata la netta vittoria per 5-1 contro la Roma, l'Inter allenata da Cristian Chivu guarda con ... fantamaster.it

Il budget dell'Inter per la sessione estiva di calciomercato Oaktree ha deciso la somma a disposizione di Ausilio per la prossima sessione di mercato, al netto delle cessioni e dell'alleggerimento del monte ingaggi ad esse connesso: sarà di 40 milioni di - facebook.com facebook

Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com