Calciomercato Inter Marotta tenta il doppio scippo alla Roma | possono arrivare a parametro zero!

Durante il calciomercato estivo, l’Inter sta valutando due acquisti che potrebbero arrivare a parametro zero, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la stagione successiva. La dirigenza nerazzurra, guidata da un amministratore delegato, sta monitorando da vicino due giocatori che attualmente sono sotto contratto con la Roma, con l’intenzione di inserirli nella rosa senza sostenere costi di trasferimento. Nel frattempo, la squadra di Cristian Chivu ha raggiunto i 72 punti in classifica, dopo la vittoria pasquale.

Calhanoglu Inter, occhio alla sorpresa per il suo futuro: Chivu decisivo per convincerlo a restare? Mercato Juventus, sprint Alisson per la porta: c’è già l’apertura! La volontà del brasiliano e l’offerta sul tavolo Delio Rossi convinto: «Vincere la Coppa Italia darebbe una svolta alla stagione della Lazio. Lo scudetto lo avrebbe potuto vincere il Napoli» Conte Napoli, il futuro è adesso! In programma il faccia a faccia con De Laurentiis: c’è l’ombra della Nazionale Veron applaude Calhanoglu: «Per un gol come il suo con la Roma ci vuole... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Marotta tenta il doppio scippo alla Roma: possono arrivare a parametro zero! Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zeroCalciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero... Calciomercato Inter, Marotta prepara il doppio colpo dalla Roma: ghiotta occasione a zerodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, Marotta è pronto ad approfondire i discorsi per due parametri zero in casa Roma: Celik e Pellegrini Mentre... Temi più discussi: Calciomercato Inter, Solet di nuovo nel mirino; Inter, paradosso Muharemovic: prova a scippare il posto a Bastoni. Le scuse all’Italia, la Juventus ci riprova; Calciomercato Inter, Pietro Comuzzo nel mirino; Calciomercato Inter Marotta sfida la Juve | parametro zero nel mirino! Lo scenario. Calciomercato Inter, le idee di Marotta: tutti i nomi per ringiovanire la rosaCalciomercato Inter - Archiviata la netta vittoria per 5-1 contro la Roma, l'Inter allenata da Cristian Chivu guarda con ... fantamaster.it Inter, blitz di Marotta: chiuso il primo colpoL'Inter si prepara a definire il primo colpo di calciomercato. Marotta è in pressing nei confronti di un calciatore ... calciomercatonews.com Il budget dell'Inter per la sessione estiva di calciomercato Oaktree ha deciso la somma a disposizione di Ausilio per la prossima sessione di mercato, al netto delle cessioni e dell'alleggerimento del monte ingaggi ad esse connesso: sarà di 40 milioni di - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com