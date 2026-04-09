Calcio in crisi | Gravina attacca il sistema e svela i numeri del declino

Il calcio italiano attraversa un momento difficile, con tensioni tra la Federazione e il governo. Il presidente uscente della Federazione ha criticato pubblicamente il sistema, evidenziando dati e problematiche legate alla situazione attuale. Lo scontro ha portato a un confronto acceso tra le parti, con dichiarazioni che hanno fatto salire la tensione nel mondo sportivo nazionale.

Il calcio italiano si trova davanti a un bivio istituzionale dopo lo scontro verbale tra il presidente uscente della Federazione, Gabriele Gravina, e il ministro dello Sport, Andrea Abodi. La tensione è esplosa nel momento in cui l’audizione parlamentare sulla crisi del settore è stata annullata solo un minuto dopo la presentazione delle dimissioni di Gravina, spingendo il dirigente a pubblicare una relazione dettagliata che punta il dito contro i blocchi strutturali del sistema. I numeri della crisi: tra squilibri tecnici e vincoli economici. L’analisi tecnica presentata da Gravina mette in luce come le dinamiche attuali stiano penalizzando la crescita del talento nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio in crisi: Gravina attacca il sistema e svela i numeri del declino Gravina pubblica il documento che svela i mali del calcio italiano: “Le mie dimissioni non bastano”L’ex presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato dieci proposte per risollevare un sistema in crisi come quello del calcio italiano: dal diritto... Leggi anche: Alvino attacca Gravina: “Avete ucciso il calcio italiano” Temi più discussi: Crisi calcio: al via il vertice in Figc tra Gravina e i presidenti delle componenti; Crisi del calcio, si dimettono Gravina e Buffon; Gravina e la relazione sui mali del calcio: Non si risolve tutto con le mie dimissioni; Serie A vecchia, pochi italiani e giovani. La relazione di Gravina sulla crisi del calcio italiano. Serie A vecchia, pochi italiani e giovani. La relazione di Gravina sulla crisi del calcio italianoIl presidente Figc uscente ha redatto un lungo documento in cui analizza tutti i problemi del sistema calcio italiano, offrendo possibili soluzioni per uscire dalla crisi ... ilgiornale.it Gravina pubblica il documento che svela i mali del calcio italiano: Le mie dimissioni non bastanoL’ex presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato dieci proposte per risollevare un sistema in crisi come quello del calcio italiano: dal diritto ... fanpage.it Un altro calcio - facebook.com facebook Allo stadio nazionale di Bucarest l’abbraccio del calcio a Lucescu x.com