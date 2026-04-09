Calcio femminile il Faventia fa gol | Servono progetti e più sostegno

Il calcio femminile sta vivendo un momento di sviluppo, con un aumento di interesse e partecipazione. La squadra locale ha recentemente segnato un gol importante e ha richiesto maggiori progetti e supporto finanziario per continuare a crescere. La storia di questo sport risale ai primi decenni del Novecento, quando le operaie si organizzavano per giocare nelle squadre delle fabbriche. Oggi, la disciplina si sta affermando come una realtà sempre più consolidata.

Il calcio femminile è uno sport in grande crescita. La sua storia risale alla Prima guerra mondiale, quando le operaie si riunivano per giocare in squadre legate alle fabbriche di appartenenza. La Football Association però, nel 1921 vietò a tutte le squadre femminili di giocare su campi affiliati, considerando il calcio uno sport “non idoneo alle donne”. Cominciò un periodo di crisi. Il primo campionato mondiale femminile si svolse solo nel 1991. In Italia il movimento si organizzò nel 1968 e fu riconosciuto dalla FIGC nel 1986. Da quel momento si sono susseguite numerose iniziative per eliminare gli stereotipi legati al calcio come sport maschile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio femminile, il Faventia fa gol: "Servono progetti e più sostegno" Calcio femminile. Original Women sempre più prime. La Reggiana fa il blitz ad AscoliQuarta vittoria consecutiva per le Original Celtic Woman (35), sempre vittoriose nel girone di ritorno di Serie C femminile. Leggi anche: Calcio Eccellenza. Vis Nova spreca 3 gol: "Così fa più male» Temi più discussi: Calcio femminile, il Faventia fa gol: Servono progetti e più sostegno; Scheda squadra Faenza Calcio; Halley Thunder Matelica - E-Work Faenza = 53-66; Thunder Matelica - Faenza Basket Project E - Work 53 - 66. Calcio femminile: la Torres batte il Torino 1-0Un gol, tre punti, due posizioni in più nella classifica della serie C femminile. Domenica produttiva per la Women Torres che allo stadio Peppino Sau di Usini batte 1-0 il Torino con rete del ... unionesarda.it Calcio femminile: Women Torres sconfitta a Lesmo 5-2Reagisce solo dopo la prima rete la Women Torres, ma dopo non riesce a fare altrettanto ed esce sconfitta dal campo del Lesmo per 5-2 nel quattordicesimo turno della serie C di calcio femminile. Le ... unionesarda.it CALCIO FEMMINILE Presentazione alla stampa lunedì 13 aprile. FSGC - Federazione Sammarinese Giuoco Calcio - facebook.com facebook Calcio Femminile Italiano x.com