Calci | 70mila euro per la riqualificazione della piazza a Castelmaggiore

Nel comune di Calci, si sta realizzando un intervento di riqualificazione nella piazza dedicata a Giuseppe Verdi, situata nella frazione di Castelmaggiore. L’opera è finanziata con un importo di 70mila euro proveniente da un accordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune. I lavori riguarderanno il miglioramento degli spazi pubblici e delle strutture presenti nell’area centrale del paese.

Importante intervento di riqualificazione nel territorio comunale di Calci. Grazie ad un apposito accordo di programma stipulato tra la Regione Toscana e il Comune, i lavori interesseranno la storica piazza intitolata a Giuseppe Verdi situata nella frazione di Castelmaggiore. Con l'accordo è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Centro conferenze di piazza Zanellato: 890mila euro per la riqualificazioneChiuso e inutilizzato dal 2020, il Presidente Santocono: «Sarà spazio di riferimento per il tessuto economico cittadino». Leggi anche: San Vincenzo, parcheggio di piazza Salvo d’Acquisto: 750mila euro per la riqualificazione Argomenti più discussi: Musica troppo alta nel locale, tre fratelli a processo dopo aver picchiato il barista e un carabiniere; Accademia Gdf. Cadetti in gol per l’ospedale; Ternana senza luce e con lo spettro del fallimento. C’è il rischio di altre penalizzazioni; Ternana al buio, staccata pure la luce. Calci, piazza Verdi sarà riqualificata con un intervento di valorizzazione architettonicaUn importante intervento di riqualificazione interesserà la storica piazza intitolata a Giuseppe Verdi nella frazione di Castelmaggiore ... gonews.it Ragazzina riempita di calci e pugni: il video esclusivo di Umbria24 Grave episodio di violenza tra minorenni al Cospea Village di Terni nel pomeriggio di venerdì 5 aprile. Umbria24 pubblica in esclusiva le immagini dell'aggressione, alcune riprese a distanza - facebook.com facebook