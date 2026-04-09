Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Caiazzo, coinvolgendo un uomo di 42 anni. Durante l’attività, ha subito una ferita al volto causata dall’uso di una motosega. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Un brutto incidente sul lavoro ha colpito un uomo di 42 anni, identificato come P.C., nella mattinata di ieri a Caiazzo, quando l’utilizzo di una motosega è sfociato in una grave lesione al volto. Il sinistro si è verificato lungo una strada situata nelle immediate vicinanze della sede del distretto sanitario dell’Asl di Caserta. Le dinamiche che hanno portato alla ferita sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. Il lavoratore è stato investito dall’attrezzo meccanico mentre era impegnato nelle attività professionali, subendo un trauma profondo che ha coinvolto anche la zona nasale con lo spostamento del setto. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente con un’ambulanza sul luogo del fatto, hanno provveduto inizialmente a bloccare l’emorragia e a medicare la parte colpita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caiazzo, ferito al volto con una motosega: l’uomo vola in ospedale

Si ferisce al volto con la motosega: 42enne finisce in ospedaleUn uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando con una motosega.

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