Gigi Cagni, ex allenatore di calcio, ha commentato pubblicamente la presenza di un suo ex collaboratore, affermando che tra loro non ci sono paragoni e che uno come lui finirà per sparire perché non ha nulla da dire. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista, dove ha anche ricordato il suo passato nel mondo del calcio e le esperienze con alcuni giocatori e allenatori. La polemica riguarda le recenti attività televisive di questa figura, che si occupa di commentare partite e temi calcistici.

Gigi Cagni, ex allenatore di Serie A (tra le altre cose ha allenato Adani all’Empoli ndr) è stato raggiunto dalla Gazzetta per rispondere alle parole di Adani, che durante un suo podcast aveva affermato – parlando dei problemi del calcio italiano – che oggi “ci sarebbero ancora tanti Cagni”, come a dire tanti che ragionano in modo antiquato. Cagni: “Adani è uno che sparirà, perché non ha niente da dire”. Di seguito un estratto: Ma io nemmeno avevo capito fosse rivolta a me, forse perché sono anziano. Mi hanno inoltrato un vocale in cui Adani parla di ‘quelli come Cagni’ riferendosi alla mancata qualificazione al Mondiale della Nazionale. Praticamente ha dato la colpa a me: mi viene da ridere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cagni: “Tra me ed Adani non c’è confronto, uno come lui sparirà perché non ha niente da dire”

Cagni a La Gazzetta: «Adani? Sparirà perché non ha niente da dire»di Stefano CoriCagni intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato nuovamente della questione Lele Adani Non molti giorni fa Lele Adani disse...

Cagni replica ad Adani: "Sparirà, non ha niente da dire, con me non giocava. E quando provò ad allenare..."Ormai il dibattito tra i salotti del pallone è sempre lo stesso: risultatismo o giochismo? Difensivismo o idee offensive? Uno non dovrebbe escludere...

Temi più discussi: Cagni e il video contro Adani: Meno sanno e più parlano. E pensate che lo paghiamo noi...; Cagni a Telenord: Adani provò a fare l'allenatore, poi capì di non avere le qualità. Uno così non deve essere pagato con soldi pubblici; Calcio, Adani-Cagni e il dissing in salsa bresciana; Cagni, che attacco: Quei 3 durano poco. Abisso tra me e Adani, si è offeso perché.

Gigi Cagni: Adani durerà poco, resisterà finché starà in Rai. Tra me e lui non c’è confrontoGigi Cagni risponde duramente a Lele Adani, dopo che il suo ex calciatore all'Empoli che lo aveva additato in maniera sprezzante come esempio dei 'fossili ... fanpage.it

Cagni distrugge Adani: Tra me e lui non c’è confronto, sparirà. Non ha argomentiLa durissima risposta dell'ex tecnico alla frase: Oggi, mi dispiace dirvelo, ma ci sono ancora tanti Cagni ... msn.com

Adani aveva detto "Ci sono ancora troppi che ragionano come Cagni in Italia". La sua risposta alla Gazzetta: "Forse non ha allenato perché non si sentiva all'altezza, spengo l'audio da quando fa la seconda voce" - facebook.com facebook

Cagni: "Adani sparirà, non ha nulla da dire e non c'è confronto! E mi incazzo se sento..." x.com