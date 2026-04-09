Una recente polemica tra due figure di commentatori sportivi ha attirato l’attenzione dei media. Uno di loro ha dichiarato che l’altro non ha conseguito risultati come allenatore e prevede che scomparirà dal mondo della televisione al termine della sua esperienza in Rai. La discussione si è sviluppata pubblicamente, generando commenti e reazioni tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Arthur Juve, cosa succederà al termine della stagione? La posizione del Gremio Joao Mario brilla tra i prestiti Juve, ma tornerà a Torino? Le ultime novità Alisson alla Juve? Quanto guadagna il portiere brasiliano nel Liverpool Koopmeiners lascia la Juve in estate? Perché la partita contro l’Atalanta può essere decisiva Douglas Luiz torna alla Juventus? Cosa filtra sulle intenzioni dell’Aston Villa Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cagni contro Adani, è dissing: «Non è riuscito a fare l’allenatore, sparirà quando lascerà la Rai»

Cagni replica ad Adani: "Sparirà, non ha niente da dire, con me non giocava. E quando provò ad allenare..."Ormai il dibattito tra i salotti del pallone è sempre lo stesso: risultatismo o giochismo? Difensivismo o idee offensive? Uno non dovrebbe escludere...

Cagni a La Gazzetta: «Adani? Sparirà perché non ha niente da dire»di Stefano CoriCagni intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato nuovamente della questione Lele Adani Non molti giorni fa Lele Adani disse...

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Cagni: Tra me ed Adani non c’è confronto, uno come lui sparirà perché non ha niente da direGigi Cagni ha risposto alle affermazioni di Adani sui problemi del calcio italiano, contrattaccando in modo aspro contro l'ex calciatore. ilnapolista.it

Cagni: Adani sparirà, non ha nulla da dire e non c’è confronto! E mi incazzo se sento…Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico ha attaccato ancora Lele Adani dopo la frase in Italia ci sono ancora tanti Cagni ... fcinter1908.it

CAGNI ATTACCA ADANI: "Io sento parlare, giudicare, pontificare… ma poi guardo la realtà e mi viene da sorridere. Perché nel calcio, quello vero, contano i fatti. E i fatti dicono che io ho fatto questo mestiere per una vita, sul campo, mentre oggi c’è chi si è c - facebook.com facebook

GIGI CAGNI:ADANI SPARIRÀ, NON HA NIENTE DA DIRE, CON ME NON GIOCAVA. HA PROVATO PURE AD ALLENARE MA x.com