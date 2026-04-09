Il club sardo si distingue come la seconda squadra in Italia per l'impiego di giovani calciatori Under 21, secondo i dati raccolti dall'Osservatorio CIES. L'analisi prende in considerazione un quinquennio e coinvolge 50 campionati in tutto il mondo, evidenziando la capacità del club di valorizzare i talenti emergenti nel panorama nazionale. La posizione raggiunta sottolinea l'importanza della formazione dei giovani nel settore calcistico locale.

Il club sardo si posiziona come la seconda forza del calcio italiano per l’impiego di giovani talenti, secondo i dati dell’Osservatorio CIES che ha analizzato un quinquennio di attività in 50 campionati mondiali. Il Cagliari ha infatti dimostrato una capacità costante nel dare spazio ai profili Under 21, registrando una partecipazione al gioco dell’8,6% in termini di minuti totali e coinvolgendo ben 24 calciatori durante il periodo preso in esame. La gerarchia del talento: tra primati emiliani e la risalita veronese. Le statistiche globali raccolte dall’Osservatorio CIES delineano un quadro chiaro sulle strategie di valorizzazione dei giovani in Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, laboratorio di talenti: è la seconda forza italiana Under 21

Cesena, la forza nei talenti cresciuti in casa. E stavolta pure la porta è rimasta inviolataI risultati di ieri pomeriggio hanno consolidato la quinta posizione in solitaria del Cesena, complice la crisi del Modena, sconfitto in casa con la...

Leggi anche: Ricerca, Tassinari (Forza Italia): "Dalla ministra Bernini impegno concreto per la valorizzazione giovani talenti"

Si parla di: Magia di Primavera, a Cagliari 25 giovani talenti dell’arpa.

Cagliari, la crescita dei giovani ed il loro ruolo fondamentale nella salvezza in una stagione molto complessaCagliari, la crescita dei giovani ed il loro ruolo fondamentale nella salvezza in una stagione molto complessa ... cagliarinews24.com

Cagliari: Magia di PrimaveraDal 17 al 19 aprile venticinque giovani arpiste e arpisti provenienti da tutta Italia si daranno appuntamento al Teatro Massimo di Cagliari per Magia di Primavera, workshop nazionale di musica d’ins ... mediterranews.org