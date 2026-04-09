Cagliari-Cremonese trentaduesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Cagliari e Cremonese si giocherà nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A 20252026. La sfida si svolgerà in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la lotta alla salvezza. Le probabili formazioni sono state annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva. Si tratta di un match che potrebbe influenzare gli equilibri della classifica finale della stagione.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. In palio non ci sono soltanto i tre punti, ma anche una consistente fetta di salvezza nella categoria. Cagliari-Cremonese si giocherà sabato 11 aprile 2026 alle ore 15 presso l’Unipol Arena CAGLIARI-CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Sassuolo, che ha di fatto acuito la crisi di risultati dell’ultimo periodo. La squadra di Pisacane non vince da otto turni, è penultimo in classifica con tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La vittoria d’ora in avanti è d’obbligo, anche per scacciare i fantasmi che alleggiano sulla panchina di Pisacane. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cagliari-Cremonese, trentaduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Padova-Palermo, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Cesena vs Catanzaro, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Temi più discussi: Probabile Formazione - 32° Giornata; Cagliari-Cremonese: orario e dove vederla in TV e streaming; Cagliari-Cremonese, l’internazionale Doveri arbitro dello scontro salvezza di Serie A; Tabellino partita Cagliari vs Cremonese. Cagliari-Cremonese, l’esperto Doveri arbitro dello scontro salvezzaL’avvicinamento al delicatissimo scontro salvezza di sabato alle 15, Cagliari-Cremonese, si compone di un altro tassello: l’arbitro. Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 il direttore di gara de ... unionesarda.it Cagliari-Cremonese: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Cagliari-Cremonese in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 32^ giornata di Serie A. fantacalcio.it Il weekend si avvicina! Sabato 11 aprile il #Cagliari ospiterà uno scontro salvezza cruciale in programma con la #Cremonese! Fischio d'inizio ore 15 L'Unipol Domus va verso il sold out! Sono stati già staccati 16 mila biglietti, mentre sono 400 i tagliandi an - facebook.com facebook #Cagliari Sarà Daniele #Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere la sfida salvezza tra i rossoblù e la #Cremonese in programma sabato 11 aprile alla Unipol Domus x.com