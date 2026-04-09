Dopo il risultato del referendum sulla giustizia, il filosofo e ex sindaco di Venezia ha espresso dure critiche nei confronti di alcune forze del centrosinistra, definendo con tono severo le interpretazioni che hanno cercato di presentare il risultato come un successo. Le sue dichiarazioni hanno suscitato una reazione immediata, portando a un acceso scambio di opinioni sulla gestione e la comunicazione politica in questa fase.

Massimo Cacciar i torna a far parlare di sé con parole nette e senza giri di frase. Dopo il risultato del referendum sulla giustizia, il filosofo ed ex sindaco di Venezia critica la lettura “trionfalistica” che, a suo dire, una parte del centrosinistra avrebbe provato ad accreditare. Il punto, secondo Cacciari, è semplice: quel voto non sarebbe affatto una “vittoria politica” paragonabile a un successo elettorale, né tantomeno un segnale automatico di consenso verso un’alternativa di governo. Referendum e realtà: perché non è una “vittoria”. Nella sua analisi, Cacciari mette in discussione l’idea che l’esito del referendum possa essere trasformato in una bandiera politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cacciari, bordate a sinistra: “Dove li trovate? Sotto un cavolo?”. Scoppia la polemica

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