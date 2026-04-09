Un fotografo naturalista ha catturato immagini che rivelano dettagli nascosti nella natura, disponibili presso il Cai di Arezzo. Le foto, scattate recentemente, mostrano aspetti poco visibili dell’ambiente naturale, privilegiando la delicatezza e la precisione della messa a fuoco. La collezione si concentra su elementi che spesso sfuggono all’attenzione quotidiana, offrendo uno sguardo più approfondito su ciò che ci circonda.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Ci sono particolari che solo l’occhio attento di un fotografo naturalista può cogliere. Frutto di ore di appostamenti, di pazienza, anche di fortuna, di silenzio, per fermare quell’attimo che trasforma uno scatto in una foto e che permette di incontrare anche le specie animali più invisibili agli occhi. Particolari che spesso sfuggono anche a chi i boschi o gli ambienti naturali li frequenta regolarmente. Per questo il Cai, sezione di Arezzo, in occasione delle serate di divulgazione dei “ Giovedì del Cai ” propone per giovedì 16 aprile alle 21 nella sede di via Fabio Filzi 282 la proiezione di fotografie “ Caccia all’istante: la natura oltre il visibile ” con la guida ambientale e fotografo naturalista Matteo Picinotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caccia all’istante: la natura oltre il visibile, le foto di Matteo Picinotti al Cai di Arezzo

Il Cai celebra Pietro Zangheri: una serata dedicata al gigante della natura romagnolaL'incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore che approfondiranno l'opera e il lascito del naturalista: Nevio Agostini, dell'Ente Parchi...

Tre anni fa la cattura di Matteo Messina Denaro. Le indagini continuano, è caccia al suo tesoroTre anni fa, il 16 gennaio 2023, veniva catturato Matteo Messina Denaro, l’ultimo padrino stragista di Cosa nostra, dopo una latitanza durata 30 anni.