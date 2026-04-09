Bus Ferriere-Piacenza | nuovo orario per gli studenti parte il test

Dal 20 aprile, fino alla fine delle attività scolastiche, l’autobus che collega Ferriere a Piacenza introdurrà un nuovo orario di partenza. La corsa partirà alle 6,03, modificando l’orario abituale. La modifica riguarda il servizio destinato agli studenti e sarà in vigore durante tutto il periodo delle lezioni. È previsto inoltre un periodo di prova per verificare l’efficacia del nuovo orario.

Dal 20 aprile e fino al termine delle attività scolastiche, l’autobus che collega Ferriere a Piacenza vedrà un cambio di orario, con la partenza fissata alle 6,03. La misura, gestita da Tempi Agenzia, introduce un ritardo di quattro minuti rispetto alla precedente programmazione. Il nuovo appuntamento mattutino sostituisce l’orario delle 5,59 che era entrato in vigore il 23 marzo scorso. Questa variazione interessa direttamente una decina di utenti residenti nel comune dell’alta Val Nure, tutti studenti che si recano ogni giorno verso i centri di istruzione di Piacenza. La genesi di uno scontro tra amministrazione e trasporti. L’attuale soluzione nasce dopo una fase di forti tensioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bus Ferriere-Piacenza: nuovo orario per gli studenti, parte il test Piacenza, parte il nuovo Pug: 4.500 pagine per i prossimi 25 anniL’amministrazione di Piacenza avvia l’8 aprile l’iter per l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), un documento di 4. Posticipato di quattro minuti il bus dei pendolari da Selva di FerriereDal 20 aprile cambierà ancora l’orario di partenza del bus extraurbano da Ferriere verso la città. Argomenti più discussi: Bus da Ferriere: partenza alle 6,03 Sperimentale fino a fine scuola; Posticipato di quattro minuti il bus dei pendolari da Selva di Ferriere; Bus di Ferriere, cambio d'orario: dal 20 aprile passaggio alle 6.03; Controllato sul bus tenta la fuga e reagisce ai carabinieri, bloccato e denunciato. Bus da Ferriere: partenza posticipata alle 6,03 Sperimentale fino a fine delle scuoleQuattro minuti in più. Sono quelli concessi da Tempi Agenzia all'autobus che ogni mattina parte da Ferriere cona bordo gli studenti che frequentano le ... piacenzasera.it Sabato 11 aprile alle 17, al Ridotto del Teatro Municipale, torna “Prima di andare in scena” Fondazione Teatri Piacenza - facebook.com facebook