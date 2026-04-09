Burnley-Brighton sabato 11 aprile 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Burnley e Brighton si giocherà sabato 11 aprile 2026 alle ore 16:00. Attualmente, il Burnley si trova a dieci punti di distanza dalla zona salvezza, rendendo difficile, se non impossibile, il recupero. Gli Spurs hanno recentemente ingaggiato Roberto De Zerbi con l’obiettivo di migliorare la situazione, mentre il Burnley si prepara a cercare di invertire il trend negativo in vista della fine della stagione.

Il Burnley è a dieci punti dalla salvezza ed è altamente improbabile, se non impossibile, che riesca a recuperare un tale distacco rispetto agli Spurs che hanno appena ingaggiato Roberto De Zerbi nel tentativo di evitare la catastrofe essendo già pronti a ripartire just in case. La squadra di casa dovrà provare almeno ad evitare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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