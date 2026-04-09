Buoni cittadini a quattro zampe al Centro Valdaura il test per valutare il comportamento del cane
Domenica 19 aprile 2026, presso il Centro Valdaura di via Funnuta, si terrà un test per valutare il comportamento dei cani, denominato CAE1 (Certificato di Abilitazione ENCI). L’appuntamento, che inizia alle 9 del mattino, è organizzato dal Gruppo cinofilo Trinacria di Palermo. La sessione mira a verificare le capacità e il temperamento degli animali, con un focus sulla certificazione ufficiale.
Si svolgerà a partire dalle ore 9 di domenica 19 aprile 2026, presso il Centro Valdaura di via Funnuta, il test CAE1 (Certificato di Abilitazione ENCI), promosso dal Gruppo cinofilo Trinacria di Palermo. Non una semplice prova cinotecnica, ma uno strumento concreto di responsabilità sociale: il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
"Il fantastico mondo del cane": a Domodossola un pomeriggio alla scoperta degli amici a quattro zampeUn appuntamento speciale per imparare a "parlare" con il proprio animale domestico e scoprirne tutti i segreti.
Col cane in ufficio: a Corsico i dipendenti del Comune lavorano in compagnia dell’amico a quattro zampeCorsico (Milano), 8 aprile 2026 – Cosa succede se in ufficio entrano i cani? Solo cose belle.