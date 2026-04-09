Buon compleanno Patty Pravo Giovanni Allevi Paolo Canè…

Oggi si celebrano vari compleanni tra figure pubbliche e personaggi noti. Tra loro ci sono una cantante, un politico, un accademico, un’attrice e un esperto di comunicazione. La cantante ha debuttato negli anni Settanta, mentre il politico ha ricoperto incarichi istituzionali di rilievo. L’accademico ha pubblicato numerosi studi, l’attrice ha partecipato a numerose produzioni televisive e cinematografiche, e l’esperto di comunicazione è noto per le sue pubblicazioni e conferenze.

Buon compleanno Patty Pravo, Carlo Calenda, Gianfranco Pasquino, Marta Flavi, Alessandro Vocalelli, Stefano de Lillo, Paolo Canè, Giovanni Allevi, Jacques Villeneuve, Antonio Nocerino, Luca Marin, Lucas Castro. Oggi 9 aprile compiono gli anni: Mario Vergani, ex calciatore; Bruno Toscano, storico dell’arte, pittore; Ubaldo Sanzo, storico, filosofo della scienza; Gloria Grosso, politica; Paola Pallottino, storica dell’arte, illustratrice, paroliera; Antonio Capuano, regista, sceneggiatore, pittore; Carlo Cellucci, filosofo; Franco Panza, ex calciatore; Gianfranco Pasquino, politologo, politico; Giovanni de Luna, storico; Mario Facchin, ex arbitro di calcio; Marcello Bartolucci, arcivescovo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Patty Pravo, Giovanni Allevi, Paolo Canè… Patty Pravo presenta il nuovo album 'Opera' alle Gallerie d'Italia di Napoli, in dialogo con Giovanni CaccamoPatty Pravo presenta nei musei il nuovo album di inediti Opera (Nar International – Ada/Warner Music Italy). Buon Compleanno Ivan Provedel, Giovanni Trapattoni, Sydne RomeBuon Compleanno Edin Dzeko, Trapattoni, Sydne Rome, Marco Ferrazzoli, Alfio Caruso, Patrizia Toia, Kurt Russell, Paolo di Giannantonio, Marco... Si parla di: Indie Music Like: arriva alla puntata 777 la classifica indie più longeva d'Italia alla sua 22^ stagione. Sul podio Ditonellapiaga e arrivano Fulminacci e Lamante! - MEI. Buon compleanno Patty Pravo, Giovanni Allevi, Paolo Canè…Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno - Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ... romadailynews.it Patty Pravo e il suo stile trasformista, da regina ribelle anni Sessanta a icona del glam rockOpera è il titolo del suo prossimo singolo in gara a Sanremo 2026 e, dal primo ascolto riservato ai giornalisti, sembra che nelle sue parole (e in quelle di Giovanni Caccamo, autore del brano) si ... vogue.it