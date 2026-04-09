bullismo il papa risponde a mamma coraggio

Una madre di Ancona, nota come mamma coraggio, ha scritto nuovamente al Papa per segnalare un episodio di bullismo subito dal suo figlio mentre era minorenne. La donna aveva già denunciato pubblicamente la situazione e, in seguito, ha ricevuto una risposta ufficiale dal Vaticano. La vicenda riguarda il fenomeno della violenza tra giovani e la sua gestione da parte delle autorità competenti.

Violenza giovanile, Patrizia Guerra, la mamma coraggio di Ancona che per prima ha denunciato pubblicamente il bullismo subito dal figlio quando era ancora minorenne, ha scritto di nuovo al papa e sua Santità gli ha risposto. La prima lettera Guerra l’aveva scritta nel 2022, a papa Francesco. Lui le aveva risposto dandole coraggio. Ora la lettera l’ha scritta a papa Leone. Una lettera fatta per sensibilizzare ma anche per avere la benedizione. "Le scrivo per chiedere la sua benedizione sul mio cammino di ascolto e di servizio – riporta la lettera di Guerra – affinché io possa continuare ad avvicinare con rispetto, fermezza e misericordia sia le vittime sia i giovani coinvolti nella violenza, aiutando per quanto possibile a spezzare la catena dell’odio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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