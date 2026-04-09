Brusio incendio sotto controllo | riapre il Trenino Rosso del Bernina

Dopo alcuni giorni di disagi causati da un incendio boschivo, il Trenino Rosso del Bernina riapre al pubblico. L’incendio è stato spento e la circolazione ferroviaria sulla tratta tra Brusio e la stazione finale riprenderà regolarmente da venerdì. La riapertura permette ai turisti e ai residenti di riprendere i viaggi nella zona, che era stata temporaneamente interrotta a causa del fuoco.

Buone notizie per la Valposchiavo e per i tanti turisti attesi nel fine settimana: dopo i disagi causati dall’incendio boschivo divampato nei giorni scorsi a Brusio, da venerdì tornerà regolarmente in funzione il celebre Trenino Rosso del Bernina.Secondo quanto comunicato dalle autorità cantonali. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Un incendio a Brusio ferma il Trenino Rosso del Bernina Incendio a Brusio: Trenino Rosso ancora fermo tra Tirano e PoschiavoLa circolazione ferroviaria del trenino rosso del Bernina rimane sospesa tra Tirano e Poschiavo a causa di un vasto incendio boschivo divampato nel... Argomenti più discussi: Incendi boschivi in Valtellina, ancora focolai attivi; Incendio a Brusio: Fiamme spente, aperta un'indagine; GR: incendio a Brusio, fuoco sfuggito in zona Campascio; GR: incendio a Brusio, fuoco sfuggito in zona Campascio. Vivi l’emozione del leggendario Trenino Rosso del Bernina! Un’esperienza unica da fare almeno una volta nella vita 4 notti in mezza pensione con bevande Biglietto Trenino Bernina incluso Pranzo tipico in ristorante Visite guidate e ingressi da pr - facebook.com facebook