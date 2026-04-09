Bronte coalizione decisiva | Grassia unisce le forze con la Caruso

A Bronte, la coalizione di governo si rafforza con l’ingresso di un nuovo membro. Il progetto civico Bronte Bene Comune ha annunciato ufficialmente l’adesione di un rappresentante politico locale, rafforzando così la squadra già presente. Questa mossa modifica gli equilibri interni alla coalizione e potrebbe influenzare le prossime decisioni amministrative. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del progetto civico.

La politica locale di Bronte si trova davanti a un nuovo assetto dopo la decisione ufficiale presa dal progetto civico Bronte Bene Comune. La realtà guidata da Nunzio Grassia ha infatti comunicato l’adesione alla coalizione che sostiene la candidatura di Giovanna Caruso per la carica di sindaco, trasformando quella che poteva essere una sfida autonoma in un fronte comune volto alla gestione della città. Questa svolta politica nasce da una valutazione ponderata all’interno del gruppo di Grassia, il quale ha evidenziato come il percorso intrapreso fino a questo momento avesse la forza necessaria per presentare una lista indipendente. Tuttavia, la scelta è stata quella di privilegiare la coesione piuttosto che la frammentazione, puntando su una proposta politica più estesa e capace di garantire stabilità amministrativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bronte, coalizione decisiva: Grassia unisce le forze con la Caruso Elezioni amministrative a Bronte, Giovanna Caruso ringrazia Nunzio GrassiaRingrazio Nunzio Grassia per la fiducia riposta nella mia persona e per aver scelto di aderire con il suo al progetto politico che, nei valori e... David Guetta unisce le forze con Jennifer Lopez per “Save Me Tonight”MILANO - David Guetta, il dj più importante al mondo con oltre 50 miliardi di stream e 15 nomination ai Grammy Awards, unisce le forze con la... Elezioni, Bronte Bene Comune sceglie un progetto più ampio: Sostegno alla candidatura di Giovanna CarusoLa candidata sindaco ringrazia Nunzio Grassia: Mettere da parte le scelte personali per contribuire con il proprio apporto a costruire un progetto più ampio rende il progetto condiviso più solido ... cataniatoday.it Elezioni amministrative a Bronte, Giovanna Caruso ringrazia Nunzio GrassiaMettere da parte le scelte personali per contribuire con il proprio apporto a costruire un progetto più ampio rende il progetto condiviso più solido, afferma la candidata sindaco ... cataniatoday.it