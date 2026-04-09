A Brasilia, una squadra di giovani marciatori italiani si prepara a confrontarsi con l’altitudine domenica 12 aprile. La gara rappresenta un’occasione per verificare le capacità dei nuovi talenti in vista delle prossime competizioni internazionali. La delegazione si sta allenando con l’obiettivo di valutare le performance e migliorare le strategie di gara in un contesto di alta quota.

La delegazione italiana di marcia si prepara a sfidare l’altitudine di Brasilia domenica 12 aprile, con un obiettivo chiaro: testare la nuova generazione di atleti in vista dei prossimi cicli olimpici. I Mondiali a squadre 2026 vedranno protagonisti giovani promesse del movimento azzurro, chiamate a misurarsi su un terreno tecnico e impegnativo a quasi 1200 metri di quota. Il programma della competizione brasiliana introduce elementi di novità per le categorie assolute, con World Athletics che ha stabilito le distanze di mezza maratona (21,097 km) e maratona (42,195 km). In questo scenario di transizione tecnica, il gruppo italiano non avrà... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brasilia sfida l’azzurro: i giovani talenti della marcia al test

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Mondiali Marcia 2026: l’Italia vola a Brasilia con Stano e i top azzurriL’Italia sbarca a Brasilia per contendersi le medaglie dei Mondiali di Marcia a Squadre 2026, con le gare fissate per domenica 12 aprile.

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