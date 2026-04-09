Botta e risposta tra Casa Bianca e George Clooney | I suoi film sono crimini di guerra

La Casa Bianca ha risposto alle affermazioni di George Clooney, che aveva accusato l'ex presidente degli Stati Uniti di aver considerato un crimine di guerra, in seguito a una dichiarazione in cui si riferiva alla volontà di porre fine a un'intera civiltà, menzionando l'Iran. La polemica tra l’attore e l’amministrazione americana si è sviluppata nel corso delle ultime ore, innescando un confronto pubblico tra le parti.

(Adnkronos) – È botta e risposta tra la Casa Bianca e George Clooney, che aveva accusato Donald Trump di contemplare "un crimine di guerra" dopo aver detto di "voler mettere fine ad un'intera civilità" riferendosi all'Iran. Alle parole dell'attore, noto per le sue posizioni democrat e anti-Trump, ha risposto, con una dichiarazione a 'The Independent',. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

“L’unica persona che sta commettendo crimini di guerra è George Clooney per i suoi film orribili”: la Casa Bianca risponde a muso duro all’attoreDonald Trump ormai ci ha abituati alle sue repliche, spesso furibonde, contro esponenti politici, ma anche artisti.

Leggi anche: “Con Trump si sono superati i limiti della decenza. Minacciare di far finire una civiltà è un crimine di guerra”: la rabbia di George Clooney

Temi più discussi: Nato in bilico. Trump valuta 'seriamente' il disimpegno. L'Europa tenta di riannodare, senza perdere la faccia; Un’intera civiltà finirà stanotte. Trump minaccia, l’Iran interrompe le comunicazioni diplomatiche; Iran, tutta la storia della civiltà millenaria che Trump minaccia di cancellare; Guerra in Iran, Trump-ultimatum: L'intero Paese può essere eliminato, anche domani. Scadenza ravvicinata, ecco quando.

Botta e risposta tra Casa Bianca e George Clooney: I suoi film sono crimini di guerraL'attore aveva accusato Trump di contemplare un crimine di guerra dopo aver detto di voler mettere fine ad un'intera civilità riferendosi all'Iran ... adnkronos.com

La Casa Bianca contro George Clooney: Crimini di guerra sono i suoi film. La replica: Niente battute, la gente muoreBotta e risposta a distanza tra l’attore e il capo comunicazione di Trump. Pessimo attore. Il due volte premio Oscar replica: Basta offese infantili, i bambini sono inceneriti e l'economia mondiale ... quotidiano.net

La Casa Bianca risponde a George Clooney e lo fa scegliendo il registro dello scontro diretto. “L’unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney, per i suoi film terribili e la sua pessima capacità di recitare”, attacca il direttore della comunicazi - facebook.com facebook

Insulti infantili: George Clooney replica all'offesa della Casa Bianca x.com