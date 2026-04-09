Bosco e pascoli in fiamme Rogo in Val di Termine Cinque squadre in campo

Nella giornata di ieri, 4 aprile, un incendio ha interessato un’area tra le località Val di Termine e Patigno nel comune di Zeri, in Lunigiana. Le fiamme hanno coinvolto boschi e pascoli, richiedendo l’intervento di cinque squadre di vigili del fuoco. La zona, nota per il suo valore ambientale, è stata immediatamente messa sotto controllo dalle forze di soccorso per contenere il rogo.

Con l’arrivo della bella stagione torna purtroppo anche l’emergenza incendi in Lunigiana. Nella giornata di ieri, 4 aprile, un rogo è divampato nel comune di Zeri, tra le località Val di Termine e Patigno, interessando un’area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale. Le fiamme, la cui origine è ancora in fase di accertamento ma per le quali non si esclude l’ipotesi dolosa, si sono estese su un fronte di circa 300 metri, coinvolgendo per l’esattezza una zona mista composta da prato e pascolo oltre a un’area boscata caratterizzata da ceduo e conifere sparse. Determinante è stato il rapido intervento da parte del sistema antincendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bosco e pascoli in fiamme. Rogo in Val di Termine. Cinque squadre in campo Leggi anche: Emergenza incendio ad Alto Reno Terme: bosco in fiamme, in azione 7 squadre di vigili del fuoco Fiamme a un passo dall’autostrada del Sole, l’incendio ha divorato cinque ettari di boscoL’intervento di un Canadair alle prime luci dell’alba di oggi, 25 marzo, dovrebbe avere permesso di scrivere la parola fine al vasto incendio che... Argomenti più discussi: Bosco e pascoli in fiamme. Rogo in Val di Termine. Cinque squadre in campo; Coppia di insegnanti recupera una baita remota sulle Alpi Orobie: produciamo mirtilli giganti; Valtellina in fiore: camminate di primavera per ammirare il risveglio della natura; Friuli Venezia Giulia in primavera, tra foreste che curano e montagne in fiore. Bosco e pascoli in fiamme. Rogo in Val di Termine. Cinque squadre in campoZeri, violento incendio ieri mattina in un’area vicino al borgo di Patigno. Gli elicotteri hanno fatto la spola per attingere dall’invaso al Passo dei Due Santi. lanazione.it Ascoli-Vis Pesaro. Le parole di mister Tomei e Chakir al termine della vittoria in rimonta, che vale l'aggancio alla vetta - facebook.com facebook