Borussia Dortmund-Leverkusen sabato 11 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria giallonera a blindare il secondo posto

Sabato 11 aprile 2026 alle 15:30 si affrontano Borussia Dortmund e Leverkusen in una partita valida per la 29ª giornata di Bundesliga. Il Borussia Dortmund, reduce da due vittorie consecutive, punta a consolidare il secondo posto e a ottenere la qualificazione in Champions League con cinque turni di anticipo. La squadra di Hjulmand invece cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici sono disponibili prima del calcio d’inizio.

Dopo aver espugnato Stoccarda e avvicinato ancora di più il secondo posto il Borussia Dortmund di Kovac cerca la matematica qualificazione in Champions con 5 giornate di anticipo in casa contro il Leverkusen di Hjulmand. I gialloneri hanno lasciato sfogare l’avversario nel primo tempo per poi colpirlo nel finale con 2 gol di Brandt e Adeyemi; una squadra con dei limiti ma l’unica ad oggi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Borussia Dortmund-Leverkusen (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria giallonera a blindare il secondo posto Borussia Dortmund-Leverkusen (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria giallonera a blindare il secondo postoDopo aver espugnato Stoccarda e avvicinato ancora di più il secondo posto il Borussia Dortmund di Kovac cerca la matematica qualificazione in... Borussia Dortmund-Leverkusen (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiDopo aver espugnato Stoccarda e avvicinato ancora di più il secondo posto il Borussia Dortmund di Kovac cerca la matematica qualificazione in...