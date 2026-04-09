Sabato 11 aprile 2026 alle 15:30 si svolgerà la partita tra Borussia Dortmund e Leverkusen. Il Borussia Dortmund, che ha recentemente vinto contro lo Stoccarda, punta a consolidare il secondo posto in classifica e a qualificarsi matematicamente in Champions League con cinque giornate di anticipo. La squadra di Hjulmand, invece, affronta l’incontro con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in trasferta.

Dopo aver espugnato Stoccarda e avvicinato ancora di più il secondo posto il Borussia Dortmund di Kovac cerca la matematica qualificazione in Champions con 5 giornate di anticipo in casa contro il Leverkusen di Hjulmand. I gialloneri hanno lasciato sfogare l’avversario nel primo tempo per poi colpirlo nel finale con 2 gol di Brandt e Adeyemi; una squadra con dei limiti ma l’unica ad oggi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Leverkusen (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria giallonera a blindare il secondo posto

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