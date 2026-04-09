Borsa | Milano chiude positiva con l' energia giù Recordati

La Borsa di Milano ha chiuso con un aumento dello 0,5%, distinguendosi rispetto agli altri mercati europei e seguendo l'andamento di Wall Street. Durante la seduta, il settore energetico ha contribuito alla crescita, mentre le azioni di Recordati hanno registrato una diminuzione. La giornata ha visto movimenti contrastanti tra i diversi comparti, con i titoli energetici che hanno trainato la performance complessiva del listino.

La Borsa di Milano (+0,5%) chiude positiva, in controtendenza rispetto agli altri listini europei ed in scia con l'andamento di Wall Street. Piazza Affari è sostenuta dal comparto dell'energia con l' Eni che guadagna il 3,9%. Lo spread tra Btp e Bund conclude in calo a 74 punti, con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,7%. Nel listino principale mostrano i muscoli anche Leonardo (+3,1%), mentre si attendono gli sviluppi per la governance, Tenaris (+2,6%) e Terna (+2,5%). Acquisti anche su Italgas (+2,2%) e Snam (+1,9%). Bene Nexi (+2,4%) e Stm (+1,6%). In ordine sparso le banche con Mps che sale dello 0,7%, mentre si guarda all'assemblea del 15 aprile per il cambio di governance, Bper (+0,4%), Mediobanca e Banco Bpm (+0,2%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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