Le Borse dell'Asia e del Pacifico registrano perdite a causa della chiusura dello stretto di Hormuz e delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che hanno visto l'aumento degli attacchi di Israele al Libano. Questi eventi influenzano i mercati finanziari nella regione, mentre in Europa si prevede un avvio di seduta in calo. La situazione geopolitica rimane al centro delle attenzioni degli investitori.

Lo stretto di Hormuz ancora chiuso e la tregua tra Usa e Iran che vacilla con gli attacchi di Israele al Libano pesano sulle Borse di Asia e Pacifico. Dopo la corsa della vigilia innescata dall'entusiasmo per la tregua di due settimane, i listini sono ripiombati nell'incertezza. A Tokyo il Nikkei cede lo 0,73%. Hong Kong lascia sul terreno lo 0,38%, Shanghai perde lo 0,77% e Shenzhen lo 0,63%. Tra i peggiori Seul che cede l'1,61%. In negativo anche i future su Wall Street, così come sono attese in calo le Borse europee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: l'Asia negativa con Hormuz chiuso, Europa attesa in calo

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ª " ” - E’ stato pubblicato l’avviso per la selezionare di 100 operatori che potranno partecipare alla prima Borsa internazionale del t - facebook.com facebook

I mercati non credono più nelle imprese legate a #Orban il cui valore scende dal 10% fino al 38% in controtendenza rispetto alla Borsa il cui indice è salito del 10% da gennaio. 13 persone vicino a Orban hanno ricevuto appalti per 28 miliardi di € dal 2010. Ci x.com