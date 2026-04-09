A Bordighera, la lista civica Obiettivo Bordighera sta per annunciare ufficialmente i candidati e il programma elettorale. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 10 aprile, tra le 18:00 e le 20:00. La presentazione avverrà in un momento in cui si conoscerà il numero di candidati, che secondo le fonti sono 16, pronti a concorrere per un ruolo di rappresentanza nel Comune.

La lista civica Obiettivo Bordighera si prepara a svelare ufficialmente la propria compagine e il programma elettorale domani, venerdì 10 aprile, tra le 18:00 e le 20:00. L’appuntamento con l’elettorato si terrà presso il San Marco Beach, lungo il Lungomare Argentina, dove Davide Sattanino presenterà la squadra che punta alla guida della città in vista del voto previsto per i giorni 24 e 25 maggio. Un modello di governance tra innovazione e competenza amministrativa. Il progetto guidato da Davide Sattanino mira a rompere gli schemi delle tradizionali dinamiche partitiche, proponendo una formazione indipendente che unisca visioni fresche a esperienze pregresse nella gestione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera, Sattanino svela la sfida: 16 candidati per un’oasi viva

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