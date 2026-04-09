bonus bollette da 115 euro confermato quando arriva e chi ne ha diritto

Il decreto Bollette è diventato legge dopo l’approvazione definitiva del Senato, con 102 voti favorevoli, 64 contrari e due astensioni. Il provvedimento prevede un bonus di 115 euro destinato alle famiglie e alle imprese. La misura mira a sostenere i beneficiari in un periodo caratterizzato da un contesto geopolitico complesso che ha influenzato la stabilità del settore energetico. La distribuzione del bonus sarà comunicata nelle prossime settimane.

Il decreto Bollette è legge. Il Senato ha confermato la fiducia sul testo già approvato alla Camera. Con 102 sì, 64 contrari e 2 astenuti, il decreto va a sostenere famiglie e imprese in un contesto geopolitico teso che ha messo a rischio la stabilità energetica. La misura più attesa è il contributo straordinario da 115 euro sulla fornitura elettrica, che supporterà i clienti domestici con Isee non superiore a 25mila euro. Non manca poi il sostegno alle imprese, con diverse misure pensate per le Pmi e in generale per le utenze non domestiche. Giorgia Meloni commenta l’approvazione con soddisfazione: “È un decreto concreto e coraggioso, con norme che nessun altro prima di noi aveva immaginato di scrivere”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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