Bonificate le coperture in amianto Ausili Fdi | Un grande segnale d’attenzione a Torrette

Sono state completate le bonifiche delle coperture in amianto in alcune aree della città, segnando un intervento importante per la sicurezza pubblica. In particolare, la bonifica della ex Centrale del Latte rappresenta un passo avanti dopo molti anni di attese, grazie all’azione della giunta comunale. Questi interventi sono stati accolti con soddisfazione da parte di alcuni rappresentanti politici, che li considerano segnali concreti di attenzione per la tutela dell’ambiente e della salute.

Bonifica ex Centrale del Latte, finalmente una svolta dopo decenni di immobilismo, grazie alla giunta Silvetti. A sostenerlo è Marco Ausili, consigliere regionale di Fratelli d’Italia intervenuto ieri sul tema: "Accolgo con grande soddisfazione il via libera alla bonifica completa delle coperture in amianto dell’ex Centrale del Latte. Si tratta di un segnale concreto e atteso da anni, che va nella direzione della tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini. La giunta Silvetti si conferma attenta all’importante quartiere di Torrette". Queste le dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marco Ausili, a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bonificate le coperture in amianto, Ausili (Fdi): "Un grande segnale d’attenzione a Torrette" Bonifica dell'ex Centrale del Latte, per Marco Ausili (FdI) «la Giunta Silvetti si conferma attenta al quartiere di Torrette»ANCONA – Il consigliere regionale di Fratelli D’Italia Marco Ausili, di Ancona, accoglie «con grande soddisfazione il via libera alla bonifica... Ancona, stop all’allarme amianto: bonifica avviata entro maggio per l’ex Centrale del Latte di Torrette.La bonifica dell’amianto dal tetto dell’ex Centrale del Latte a Torrette, Ancona, rappresenta una svolta significativa per un quartiere da tempo in... Argomenti più discussi: Bonificate le coperture in amianto, Ausili (Fdi): Un grande segnale d’attenzione a Torrette; Ex Centrale del Latte: semaforo verde per la bonifica dell’amianto sulle coperture; Bonifica dell'ex Centrale del Latte, per Marco Ausili (FdI) la Giunta Silvetti si conferma attenta al quartiere di Torrette; Via a bonifica dell'ex Centrale del latte ad Ancona, 'svolta dopo immobilismo'. Bonificate le coperture in amianto, Ausili (Fdi): Un grande segnale d’attenzione a TorretteBonifica ex Centrale del Latte, finalmente una svolta dopo decenni di immobilismo, grazie alla giunta Silvetti. A sostenerlo è ... ilrestodelcarlino.it Parti di ricambio per auto non bonificate, insieme a un rullo compressore e a un camion usato e in parte demolito erano diretti in Africa - facebook.com facebook