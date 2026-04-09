Bonelli | Meloni ha fatto il discorso del suo declino – Il video

Il 9 aprile 2026, in piazza Montecitorio, Angelo Bonelli di Avs ha commentato il discorso della Premier Meloni, ritenendo che rappresenti il suo declino politico. La dichiarazione è stata rilasciata subito dopo l’informativa della Premier in Aula. Un video mostra le sue parole mentre si rivolge ai presenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti del discorso o sulle sue affermazioni specifiche.

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