Bonelli contro Meloni | attacco durissimo in aula

In Aula alla Camera il dibattito si fa acceso tra rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione, con scambi di battute piuttosto duri. Il confronto si è intensificato, portando a un clima più teso tra i presenti. La discussione riguarda temi politici e istituzionali, con alcuni interventi che hanno suscitato reazioni più vivaci da parte dei deputati. La seduta continua con il dibattito ancora aperto.

Alla Camera il clima si scalda e il botta e risposta tra maggioranza e opposizioni si fa più tagliente. A incendiare il dibattito è l’intervento di Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), che attacca con parole dure la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la sua informativa. Un passaggio che, secondo quanto riferito, arriva in un contesto già teso e rende ancora più evidente la distanza politica tra i banchi dell’Aula. Un’aula che sembra un palco. Il punto centrale delle critiche di Bonelli è il taglio dell’intervento della premier: per il deputato, più che un momento istituzionale sarebbe apparso come un discorso dal sapore elettorale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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