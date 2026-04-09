Bolognigrad

Ieri sera, appena arrivati a Milano, ci siamo trovati bloccati sul ponte della Ghisolfa. La redazione è arrivata tardi, a causa di un ingorgo che ha rallentato il traffico in città. La strada era congestionata e il traffico intenso, causando i ritardi nel nostro percorso. La situazione si è protratta per un certo tempo prima di poter riprendere il viaggio verso la sede.

Ieri appena arrivati a Milano in redazione - tardi, bloccati come eravamo sul ponte della Ghisolfa, intasato causa lavori perla nuova ciclabile - abbiamo letto delle polemiche che hanno investito Bologna dove, dopo la bocciatura del TAR dei 30 kmh, l’amministrazione Pd, sempre in direzione ostinata e contraria, ha rilanciato con un “progetto pilota” che introduce in due quartieri un ulteriore limite. I 20 all’ora (un vigile amico ci ha spifferato al telefono che però potrebbero diventare 10.). "Per una maggiore sicurezza e accessibilità", spiega il sindaco Lepore. In realtà per continuare a rendere la vita impossibile ai cittadini. Il problema non sono più i nemici del popolo: è il popolo il nemico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bolognigrad