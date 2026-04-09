Per la prima volta, un’opera del Vietnam è stata inclusa tra i 150 titoli scelti a livello mondiale per la sezione Braw Amazing Shelf del BolognaRagazzi Award 2026. Il volume intitolato Khu Vuon Trong Tim Ta, scritto da Pham Quang Phuc, rappresenta l’unica selezione dal Paese tra le produzioni in gara. La manifestazione si svolge ogni anno nel contesto del BolognaFiera, dedicato all’editoria per giovani lettori.

Il Vietnam approda per la prima volta nella vetrina d’élite del BolognaRagazzi Award 2026. Il volume Khu Vuon Trong Tim Ta, opera di Pham Quang Phuc, è tra i 150 titoli selezionati a livello globale per la Braw Amazing Shelf. L’opera, curata da Crabit Kidbooks e Hanoi Publishing House, racconta il legame tra un coniglietto e l’orto ereditato dal nonno. Il racconto esplora temi di nostalgia e affetto, suggerendo come anche il dolore possa trovare una via di fioritura attraverso la cura. La selezione avviene in un contesto di altissima competizione: per questa edizione sono arrivate 4.120 candidature da 73 nazioni diverse. L’esposizione del libro avverrà presso la fiera tra il 13 e il 16 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BolognaAward 2026: il Vietnam conquista l’élite dell’editoria

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