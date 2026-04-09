Bologna troppi errori con l’Aston Villa | finisce 1-3 Ora serve un’impresa titanica

Nella partita di ieri, il Bologna ha subito una sconfitta con il punteggio di 1-3 contro l’Aston Villa. La squadra ha commesso diversi errori che hanno facilitato le azioni avversarie e compromesso il risultato finale. La partita si è svolta in un contesto europeo, dove gli errori sono stati particolarmente pesanti, soprattutto considerando che l’Aston Villa è una delle formazioni più accreditate per la conquista dell’Europa League.

Bologna, 9 aprile 2026 – Gli errori costano caro. Ancor più a livello europeo e ancor più quando di fronte hai una delle candidate se non la candidata numero uno a vincere l’Europa League. L’Aston Villa batte il Bologna 3-1 al Dall’Ara ma il risultato, errori rossoblù a parte è in parte bugiardo. Perché non racconta di un match giocato a viso aperto dalla squadra di Italiano, dominato per quasi tre quarti. Ma perso, come recita il tabellino, con tre gol subiti: rete di Konsa a fine primo tempo per errore di Ravaglia, doppietta di Watkins nel secondo tempo, ad inizio e fine frazione, per due disattenzioni difensive. Al Villa Park servirà molto più di un’impresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, troppi errori con l’Aston Villa: finisce 1-3. Ora serve un’impresa titanica Leggi anche: LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa titanica per il primo posto Sinner ancora non c’è, out a Doha. Troppi errori e Mensik fa l’impresadi Massimo Selleri Jannik Sinner esce dall’Atp 500 di Doha venendo sconfitto per 2-1 dal Jakub Mensik, al termine di un incontro che è durato 2’10“ e... Bologna Sconvolge i Pronostici: Trionfo Storico all'Olimpico, Quarti di Finale di Europa League C Si parla di: Il Bologna accelera e non si volta più, reazione tardiva della Cremonese. Messaggio all'Aston Villa. Bologna, troppi errori con l’Aston Villa: finisce 1-3. Ora serve un’impresa titanicaAl Dall'Ara vince la squadra di Emery che sfrutta al meglio le disattenzioni di Lucumi e compagni. Il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra una settimana al Villa Park ... ilrestodelcarlino.it Bologna, non basta un super Rowe: tris dell'Aston Villa, quanti errori in difesa!Un super Rowe e tanti errori nella serata europea del Bologna. I felsinei perdono 3-1 al Dall'Ara contro l'Aston Villa: l'inglese la riapre al 90', ma gli inglesi passano 3-1 grazie alla doppietta di ... fantacalcio.it