Bologna e Fiorentina pesanti sconfitte in coppa | serve un miracolo adesso per passare il turno

Nella notte, le squadre italiane impegnate nelle competizioni europee hanno subito sconfitte pesanti nelle partite di coppa. Bologna e Fiorentina sono uscite sconfitte e ora si trovano in una posizione difficile per accedere ai turni successivi. La serata ha visto le due formazioni affrontare avversari di livello e perdere con risultati che complicano il loro cammino nel torneo internazionale.

Il panorama calcistico europeo ha regalato una serata decisamente da dimenticare per le formazioni italiane impegnate nelle competizioni continentali. Il bilancio finale di questo giovedì di coppa racconta di una disfatta collettiva che mette seriamente a rischio il cammino delle nostre rappresentanti verso le fasi finali dei rispettivi tornei. Sia in Europa League che in Conference League le notizie che arrivano dai campi internazionali sono cariche di pessimismo e delusione per i tifosi che speravano in risultati diametralmente opposti. Il crollo del Bologna tra le mura amiche. La serata è iniziata con il piede sbagliato per il Bologna, impegnato nella sfida di Europa League contro un Aston Villa apparso fin troppo solido e organizzato per la compagine rossoblù. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bologna e Fiorentina, pesanti sconfitte in coppa: serve un miracolo adesso per passare il turno Conference League, crollo viola a Londra: 3-0. Per passare il turno serve un miracoloLondra, 9 aprile 2026 – Immaginare che la Fiorentina di stasera, tra una settimana a Firenze, possa ribaltare la sconfitta per 3-0 contro il Crystal... Oppini sulla Juve: «Per passare il turno in Champions League servirà un miracolo. E sul campionato…»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... BOLOGNA - FIORENTINA CON LA BELLA VITTORIA VIOLA, PER ROCCO BUON VIAGGIO PRESIDENTE Temi più discussi: Europa e Conference League: il Bologna sfida l'incubo Emery, Fiorentina a Londra contro il tabù inglese; Serie A: Verona-Fiorentina 0-1: tre punti pesanti per la viola in chiave salvezza Sassuolo-Cagliari 2-1, di Pinamonti il gol della rimonta. Tra poco Lazio-Parma, domenica Inter-Roma, si chiude lunedì con Napoli-Milan. Segui la cronaca testuale https://www.rain; Italia ko in Europa: Bologna e Fiorentina cadono contro le inglesi; Tabellino partita Fiorentina vs Bologna. Bologna e Fiorentina, pesanti sconfitte in coppa: serve un miracolo adesso per passare il turnoIl panorama calcistico europeo ha regalato una serata decisamente da dimenticare per le formazioni italiane impegnate nelle competizioni continentali. Il ... thesocialpost.it Europa e Conference League, flop di Bologna e Fiorentina. Sconfitte pesanti per le italianeBologna - Aston Villa 1-3 Marcatori: 44' pt Konsa, 6' st Watkins, 45' st Rowe, 49' st Watkins Bologna (4-3-3): Ravaglia 5; Joao Mario 6, Heggem 5, Lucumí 5, ... gazzettadelsud.it Serata NO per le italiane in Europa Il Bologna perde 1-3 al Dall’Ara La Fiorentina cade 3-0 a Londra #BolognaAstonVilla #CrystalPalaceFiorentina #DAZNBetClub x.com Europa e Conference, Bologna-Aston Villa 1-3, Crystal Palace-Fiorentina 3-0: quarti amari contro le inglesi Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/europa-conference-league-andata-quarti-finale-in-campo-bologna-fiorentina-alle-21-00 - facebook.com facebook