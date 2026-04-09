Bologna e Fiorentina in Europa | la guida per non perdere lo sport

Giovedì 9 aprile 2026 il palinsesto sportivo presenta un programma ricco di eventi. Si parte con le partite di Europa League e Conference League, che coinvolgono squadre italiane. Nel corso della giornata si svolgono anche incontri di tennis a Montecarlo, gare nel mondo dei motori e competizioni olimpiche. L’offerta comprende varie discipline e si svolge in diverse località europee.

Giovedì 9 aprile 2026 si apre con un palinsesto sportivo che spazia dai campi battuti del tennis di Montecarlo ai rettangoli verdi dell’Europa League e della Conference League, passando per una giornata interamente dedicata al mondo dei motori e delle discipline olimpiche su. La programmazione offre una varietà senza precedenti, con appuntamenti cruciali per il calcio europeo, sfide di alto livello nel tennis ATP e WTA, e una copertura capillare di eventi indoor e acquatici. Il cuore dell’Europa: Bologna e Fiorentina sotto i riflettori. La serata calcistica è dominata dalle competizioni continentali, dove le squadre italiane cercano l’affermazione nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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