Sabato 11 aprile alle 11:30, si terranno cortei in bicicletta nelle città di Bologna e Sant’Agata sul Santerno per ricordare Viola Mazzotti. L’iniziativa include anche l’installazione di una ghost bike, una bicicletta dipinta di bianco posta in strada, per sensibilizzare sulla sicurezza dei ciclisti. La manifestazione coinvolgerà cittadini e appassionati di ciclismo, che si ritroveranno per commemorare e sottolineare l’importanza di tutela e attenzione sulle strade.

Sabato 11 aprile, alle ore 11:30, la memoria di Viola Mazzotti si trasformerà in un atto collettivo di protesta e partecipazione lungo le strade di Bologna e Sant’Agata sul Santerno. Per ricordare la ventitreenne originaria di Milano Marittima, vittima di un tragico investimento il 25 novembre scorso mentre pedalava in via dell’Arcoveggio, sono stati programmati momenti di commemorazione che vedranno la posa di una bicicletta bianca nel punto esatto dello scontro e due diversi cortei ciclistici. Il simbolo della ghost bike, utilizzata globalmente dai movimenti per la sicurezza stradale per segnare i luoghi dove la vita dei ciclisti è stata interrotta, sarà deposto proprio nell’angolo dove avvenne l’incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, cortei in bici per Viola: la ghost bike contro l’insicurezza

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