Bologna-Aston Villa dove vederla oggi in diretta e streaming | orario e formazioni

Stasera alle ore 21:00 si disputa la partita tra il Bologna e l’Aston Villa, valida come gara di andata dei quarti di finale dell’Europa League. La sfida si svolge in Italia, e i due club si affrontano in una competizione europea importante. La partita sarà trasmessa in diretta e disponibile in streaming, con le formazioni che saranno annunciate poco prima dell’inizio.