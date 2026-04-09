Bologna-Aston Villa dove vederla oggi in diretta e streaming | orario e formazioni

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle ore 21:00 si disputa la partita tra il Bologna e l’Aston Villa, valida come gara di andata dei quarti di finale dell’Europa League. La sfida si svolge in Italia, e i due club si affrontano in una competizione europea importante. La partita sarà trasmessa in diretta e disponibile in streaming, con le formazioni che saranno annunciate poco prima dell’inizio.

Questa sera alle 21:00 si gioca Bologna-Aston Villa, gara di andata dei quarti di finale di Europa League. La diretta esclusiva sarà su Sky in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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