Bologna-Aston Villa dove vederla oggi in diretta e streaming | orario e formazioni
Stasera alle ore 21:00 si disputa la partita tra il Bologna e l’Aston Villa, valida come gara di andata dei quarti di finale dell’Europa League. La sfida si svolge in Italia, e i due club si affrontano in una competizione europea importante. La partita sarà trasmessa in diretta e disponibile in streaming, con le formazioni che saranno annunciate poco prima dell’inizio.
Questa sera alle 21:00 si gioca Bologna-Aston Villa, gara di andata dei quarti di finale di Europa League. La diretta esclusiva sarà su Sky in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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L’allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Queste le sue parole: “La sosta è stata più lunga del solito. Alcuni giocatori hanno fatto bene con le rispettive Nazionali ed hanno mantenuto il rit - facebook.com facebook
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