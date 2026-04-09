Bologna Aston Villa 0-0 LIVE | prime battute all’insegna dell’equilibrio gara bloccata

Allo stadio Dall’Ara si è aperta la sfida tra Bologna e Aston Villa, con le prime battute caratterizzate da un equilibrio tra le due squadre. La partita, valida per i quarti di finale di Europa League, si presenta come un incontro serrato e senza reti nei primi minuti. Il pubblico locale si sta preparando a sostenere la squadra in questa notte europea, con l’obiettivo di raggiungere un risultato che potrebbe essere storico.

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