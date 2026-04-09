Bolkestein alleanza tra bagnini e albergatori

In una regione balneare, i bagnini e gli albergatori hanno stretto un accordo strategico volto a tutelare le attività locali. La collaborazione nasce in risposta alle preoccupazioni legate alla Direttiva Bolkestein, con l’obiettivo di proteggere gli interessi delle imprese turistiche del territorio. Questa alleanza mira a rafforzare la posizione degli operatori di fronte alle sfide legislative e normative che si prospettano.

In riviera gli operatori turistici danno vita ad un’ alleanza strategica per difendere il valore delle imprese del territorio davanti all’incertezza della Direttiva Bolkestein. Domani pomeriggio, alle 15.30, presso la sede della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, si riunirà ufficialmente il nuovo network composto dalle attività ricettive che gestiscono direttamente anche una concessione demaniale. L’iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra la stessa cooperativa dei balneari con Adac Federalberghi Cesenatico e Faita Federcampeggi. Le tre associazioni esprimono profonda preoccupazione in merito ai recenti sviluppi legislativi sull’attuazione della Bolkestein e alle scadenze imminenti previste per le gare delle concessioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bolkestein, alleanza tra bagnini e albergatori Leggi anche: Emergenza Bolkestein. I bagnini anticipano il voto Leggi anche: Filcams-Cgil, ‘Salvatour 2026’ con i bagnini su Bolkestein e diritti Si parla di: Bolkestein, alleanza tra bagnini e albergatori. Cervia, i bagnini chiamano al confronto i candidati sindaci su Bolkestein e erosione costieraIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la Cooperativa Bagnini di Cervia lancia un invito al dialogo rivolto a tutti i candidati ... ravennanotizie.it Filcams-Cgil, ‘Salvatour 2026’ con i bagnini su Bolkestein e dirittiOggi, alle 17.30, nella sede della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, si terrà un incontro di ’Salvatour 2026’, il ciclo di assemblee territoriali promosso dalla Filcams-Cgil Emilia ... ilrestodelcarlino.it