Un hotel abruzzese ha deciso di mantenere aperta la propria attività durante i mesi invernali, diversamente dalla maggior parte delle strutture sul mare che chiudono in questa stagione. La gestione, appartenente alla DP Hospitality, è stata promossa da due imprenditori, Pasquale Palumbo e Daniele Farina, che hanno scelto di affrontare la stagionalità con una strategia diversa, ottenendo risultati positivi per il bilancio aziendale.

Mentre la maggior parte degli alberghi sul mare chiude in inverno, la struttura della DP Hospitality di Pasquale Palumbo e Daniele Farina ha scelto un’altra strada (vincente). La maggior parte delle strutture ricettive costiere in Italia chiude d’inverno, lasciando interi territori in una sorta di letargo economico che dura fino a primavera. Un problema che tocca migliaia di imprese e lavoratori, costretti a concentrare l’intero fatturato annuale in pochi mesi estivi. Secondo i dati più recenti, l’Abruzzo ha registrato un tasso di saturazione delle strutture ricettive del 51,5%, superando la media nazionale per il turismo invernale, con un aumento del 40% delle presenze turistiche rispetto all’anno precedente durante la stagione fredda. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Blurelda, l’hotel abruzzese che ha sconfitto l’inverno: business e famiglie contro la stagionalità

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