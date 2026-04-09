Bloom - sfilata di moda

Dopo il successo di un evento precedente dedicato alla moda, la zona del Mugello si appresta ad ospitare BLOOM, una sfilata che si concentrerà sui temi della primavera e delle sue ispirazioni. L’evento si inserisce nel calendario locale e mira a mettere in mostra le creazioni di vari stilisti, offrendo un’occasione di incontro tra professionisti del settore e pubblico. La manifestazione si terrà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse attività e spazi espositivi.

Dopo il successo de “L’Officina della Moda”, il Mugello si prepara ad accogliere BLOOM, il nuovo evento dedicato alla moda che celebra la primavera e le sue ispirazioni. L’appuntamento è fissato per il 12 aprile, in Viale Nilde Iotti 2 a Scarperia e San Piero (FI). L’iniziativa nasce da un’idea. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Pontremoli, oggi la sfilata di moda alla Boutique StranoGrande attesa a Pontremoli per la sfilata della Boutique Strano a Palazzo Dosi Magnavacca Pontremoli si prepara a uno degli appuntamenti moda più... Cos'è la "Tunnel walk", che trasformerà Indian Wells in una sfilata di modaA Indian Wells, dal primo turno fino alla finale del 15 marzo, l’occhio vorrà la sua parte. Bloom - Snapshots Spring Runway Show Intro Temi più discussi: BLOOM, la moda sboccia in Mugello; Runway Bloom: la primavera di Coiter tra moda, fiori e libertà; Sienna Miller volto del nuovo Pillow Talk di Charlotte Tilbury. Runway Bloom: la primavera di Coiter tra moda, fiori e libertàVenerdì 27 marzo, presso il Gruppo Moda Coiter di Anzano del Parco (CO), è andata in scena Runaway Bloom, la ... primamonza.it Valentino, la sfilata a Roma: perché Palazzo Barberini è il palcoscenico perfettoSi avvicina il ritorno di Valentino a Roma. Lo show per presentare la collezione autunno inverno 2026-2027 disegnata dal direttore creativo Alessandro Michele, in programma il prossimo 12 marzo, sarà ... tgcom24.mediaset.it Something new is about to bloom. Petals, colors, movement. Nature accompanies, embraces, amplifies. SS26 is coming. #Elenamiro #SS26 #AlwaysMyself #NewArrivals #SS26Campaign ————————————————————— Sta per sbocciare qualc - facebook.com facebook