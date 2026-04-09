Blitz a Remanzacco | fermato 49enne con mezzo chilo di hashish in auto

Durante un controllo stradale a Remanzacco, un uomo di 49 anni residente nella provincia di Gorizia è stato fermato e trovato in possesso di circa mezzo chilo di hashish. L'operazione ha portato all’arresto del conducente e al sequestro della sostanza stupefacente. La polizia ha condotto ulteriori verifiche e ha proceduto con le formalità di rito. Nessun'altra persona coinvolta è stata segnalata.

Un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Gorizia, è stato arrestato a Remanzacco dopo un controllo stradale che ha portato al sequestro di mezzo chilogrammo di hashish. Il fatto è avvenuto durante un’operazione mirata della Compagnia di Udine per contrastare la criminalità e i reati predatori sul territorio. Il controllo del Nucleo operativo e il ritrovamento nel veicolo. Le pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine stavano svolgendo attività straordinarie di sorveglianza del territorio quando hanno intercettato un’auto in transito a Remanzacco. Durante le verifiche condotte sul conducente, un quarantunenne della provincia goriziana, i militari hanno individuato cinque diversi pacchetti contenenti hashish. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Remanzacco: fermato 49enne con mezzo chilo di hashish in auto Blitz nella casa della droga: 24enne arrestato con mezzo chilo di hashishI Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno arrestato un 24enne italiano ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di... Leggi anche: Il market della droga è mobile: pusher viaggia in auto con mezzo chilo di hashish