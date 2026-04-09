Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha esaminato la relazione tecnica riguardante tre bambini noti come “i bimbi del bosco” di Palmoli, nel Chietino. La decisione si basa sui risultati dell'analisi, che ha escluso la presenza di abusi da parte della madre. Secondo i risultati, i bambini soffrono principalmente per il distacco dalla madre, senza altre problematiche evidenziate. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie.

È nelle mani del Tribunale per i minorenni dell'Aquila la relazione tecnica sui tre bambini TrevallionBirmingham, ribattezzati dalla cronaca “i bimbi del bosco” di Palmoli, nel Chietino. Il documento, depositato il 3 aprile, è firmato dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicologa Martina Aiello e rappresenta il primo quadro organico sullo stato psicologico dei minori dopo l'allontanamento dalla madre disposto il 6 marzo. Secondo quanto emerge dagli accertamenti, i bambini presentano segnali chiari di sofferenza emotiva, che non vengono letti come episodi isolati, ma come la prosecuzione di una vera e propria reazione traumatica innescata dalla separazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bimbi nel bosco, il Tribunale: «Nessun abuso dalla madre, soffrono per il distacco»

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