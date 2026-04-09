Domani le giocatrici italiane scendono in campo per la qualificazione alla fase finale della Billie Jean King Cup. La squadra composta da Paolini, Errani, Cocciaretto, Stefanini e Bronzetti affronta il Giappone in una sfida decisiva per l’ingresso tra le migliori otto del torneo. La competizione continua con l’obiettivo di mantenere il titolo conquistato in passato.

Bi-campionesse in carica, all’esordio davanti al pubblico di casa: il cammino dell’Italia nella Billie Jean King Cup 2026 comincia a Velletri, sulla terra rossa del Colle degli Dei, contro il Giappone, privo di Naomi Osaka. Le azzurre Jasmin Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini (chiamata al posto di Grant) e Lucia Bronzetti, guidate da Tathiana Garbin, si giocano l’accesso alle Final 8 nel turno di qualificazione. L’Italia arriva da due stagioni favolose: nel 2024 ha conquistato il titolo a Malaga battendo la Slovacchia, mentre nel 2025 si è confermata a Shenzhen superando gli Stati Uniti. Tra le due nazionali c’è anche un precedente recente, proprio nei quarti delle Final 8 2024: successo azzurro in rimonta per 2-1, con le vittorie di Paolini su Uchijima e del doppio Errani e Paolini contro Aoyama e Hozumi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Billie Jean King Cup: le azzurre bi-campionesse domani ripartono dal Giappone

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Ogni partita è una storia a sé. Avere al proprio fianco una squadra con cui condividere ogni sfida, come i nostri azzurri e le nostre azzurre, fa la differenza. @LavoropiuSpA è Team Sponsor delle Nazionali di Davis Cup e di Billie Jean King Cup. #tennis | # x.com