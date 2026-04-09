Billie Jean King Cup | le azzurre bi-campionesse domani ripartono dal Giappone
Domani le giocatrici italiane scendono in campo per la qualificazione alla fase finale della Billie Jean King Cup. La squadra composta da Paolini, Errani, Cocciaretto, Stefanini e Bronzetti affronta il Giappone in una sfida decisiva per l’ingresso tra le migliori otto del torneo. La competizione continua con l’obiettivo di mantenere il titolo conquistato in passato.
Bi-campionesse in carica, all’esordio davanti al pubblico di casa: il cammino dell’Italia nella Billie Jean King Cup 2026 comincia a Velletri, sulla terra rossa del Colle degli Dei, contro il Giappone, privo di Naomi Osaka. Le azzurre Jasmin Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini (chiamata al posto di Grant) e Lucia Bronzetti, guidate da Tathiana Garbin, si giocano l’accesso alle Final 8 nel turno di qualificazione. L’Italia arriva da due stagioni favolose: nel 2024 ha conquistato il titolo a Malaga battendo la Slovacchia, mentre nel 2025 si è confermata a Shenzhen superando gli Stati Uniti. Tra le due nazionali c’è anche un precedente recente, proprio nei quarti delle Final 8 2024: successo azzurro in rimonta per 2-1, con le vittorie di Paolini su Uchijima e del doppio Errani e Paolini contro Aoyama e Hozumi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Ogni partita è una storia a sé. Avere al proprio fianco una squadra con cui condividere ogni sfida, come i nostri azzurri e le nostre azzurre, fa la differenza. @LavoropiuSpA è Team Sponsor delle Nazionali di Davis Cup e di Billie Jean King Cup. #tennis | # x.com