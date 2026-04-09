Bilanci falsi e crediti inesigibili sei verso il processo per il crac societaria da quasi un milione di euro

Un procedimento giudiziario è stato avviato nei confronti di una persona accusata di aver falsificato bilanci e di aver mantenuto in modo scorretto crediti inesigibili. Tra le accuse, la conservazione di un credito di oltre 900mila euro, considerato privo di valore almeno dal 2014, ma ancora presente nei bilanci societari. L’indagine riguarda una società con un passivo di quasi un milione di euro e si concentra sulle pratiche contabili adottate negli anni.

Un credito di oltre 900mila euro considerato già privo di valore almeno dal 2014 e, invece, rimasto iscritto a bilancio. Garanzie reali su terreni già pieni di ipoteche, cessioni di quote a prezzi incongrui e pagamenti non tracciati.È questo, in sintesi, il quadro che la Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Superbonus, confisca da un milione di euro nel casertano: crediti fittizi per lavori mai eseguitiIl provvedimento arriva al termine di un’indagine avviata nel 2023 dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotta dalle Fiamme Gialle della... Sismabonus, falsi crediti e indebite percezioni: processo bis sul 'tesoretto' dell'imprenditoreLa Cassazione ha disposto un nuovo giudizio sequestro del profitto illecito, beni e gioielli di Salvatore Capacchione finito nell'inchiesta delle... Argomenti più discussi: Dai Giardini Sospesi al crac: indagini sul collegio; Roma – Cinecittà, chiesto il processo per Nicola Maccanico: le accuse di falso in bilancio e il legame storico della famiglia con la Tuscia. Frodi fiscali con società fittizie e bilanci falsi: 25 indagatiUn imprenditore nocerino al centro dell’operazione tra Nocera Inferiore, Sant’Egidio e Scafati, coordinata dalla Procura di Firenze ... ilgazzettinovesuviano.com Bilanci creativi nella sanità pubblica: falsi, fusioni fantasma e l’ombra dei tribunaliDal caso delle AOU mai realmente istituite, come la Città della Salute di Torino, alle manipolazioni contabili per far quadrare i bilanci, la sanità pubblica si trova alle prese con un groviglio di ... quotidianosanita.it Presunti falsi in bilancio di Autostrade per l'Italia relativi al periodo compreso tra il 2017 e il 2022 - facebook.com facebook Teatro Carlo Felice, la Procura apre un fascicolo per falso in bilancio x.com