Biellese | produzione in ripresa ma i profitti soffrono i rincari

Nel Biellese, la produzione industriale sta mostrando segnali di ripresa nel secondo trimestre del 2026, con un aumento dei volumi produttivi e delle commesse. Tuttavia, le aziende stanno affrontando difficoltà legate all’aumento dei costi, che stanno riducendo i margini di profitto. I dati evidenziano una fase di miglioramento, ma anche di sfide legate ai rincari delle materie prime e dei trasporti.

Le prospettive per il secondo trimestre del 2026 mostrano un segnale di ripresa per l’industria biellese, con una crescita positiva nei volumi produttivi, nel flusso degli ordini e nelle opportunità di lavoro. L’indagine congiunturale condotta dall’Unione Industriale Biellese evidenzia come il sentiment imprenditoriale stia migliorando su questi fronti, nonostante una contrazione della redditività che mette a nudo la fatica delle aziende nel sostenere i costi con le proprie risorse, in risposta alle turbolenze dei mercati globali e della geopolitica. La sfida tra crescita operativa e margini ridotti. Il quadro economico delineato dai dati dell’Unione Industriale Biellese rivela un paradosso strutturale: mentre la macchina produttiva accelera e il mercato del lavoro sembra trovare nuovi stimoli, i profitti subiscono una pressione costante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biellese: produzione in ripresa, ma i profitti soffrono i rincari Vigne eroiche, in Valnerina è ripresa la produzione di ‘Pecorino’In Valnerina è ripresa la produzione di vino dal ‘Pecorino’, pregiato vitigno a bacca bianca storicamente coltivato nel Centro Italia. Produzione, ripresa fragile. E le incertezze frenano la fiducia degli imprenditoriÈ una fotografia nitida quella scattata dall’analisi congiunturale del quarto trimestre 2025, curata dal Servizio studi della Camera di Commercio di... Si parla di: Drago Lanificio in Biella ospita la presentazione del 13° Rally Valli Biellesi - 2° Memorial Umberto Drago FOTO e VIDEO; Biella, Davide Sottile rileva DolceGelato: nasce Il Gelato di Davo FOTO e VIDEO.