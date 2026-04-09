Nel territorio biellese il prezzo del gasolio ha raggiunto i 2,10 euro al litro, mentre quello della benzina supera l’1,70 euro. La variazione dei costi è influenzata dall’applicazione delle accise, che incidono sui prezzi alla pompa. La cifra del gasolio rappresenta un aumento rispetto ai valori precedenti, portando a un incremento nelle spese di chi utilizza veicoli a motore.

Il costo del carburante nel territorio biellese subisce una pressione significativa con il gasolio che tocca la soglia dei 2 euro e 10 al litro, mentre la benzina si attesta sopra l’1,70 euro. Questa escalation dei prezzi arriva in concomitanza con la decisione del Consiglio dei Ministri di intervenire sulle aliquote delle accise, una misura che ha avuto effetto dall’8 aprile e che rimarrà operativa fino al 1° maggio 2026. L’impatto delle decisioni centrali sulla mobilità locale. La nuova regolamentazione fiscale sulle accise è stata presentata da Pichetto Fratin come un atto necessario per rispondere alle tensioni che caratterizzano l’attuale scenario in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biellese, il gasolio schizza a 2,10€: pesa l’effetto accise

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