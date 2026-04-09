La conduttrice ha affermato di non essere in attesa di un figlio né di aver deciso di sposarsi con il suo attuale compagno, smentendo così le voci circolate recentemente. Ha spiegato di preferire prendersi il tempo necessario per conoscere meglio il partner e di non aver ancora pianificato eventi di questo tipo. Le sue parole sono state pubblicate in risposta a indiscrezioni che avevano sollevato questa possibilità.

La conduttrice chiarisce le voci sul matrimonio e la dolce attesa con il fidanzato Giovanni Pernice, dichiarando di preferire un percorso graduale nella relazione. Bianca Guaccero ha smentito le voci che circolano sul suo conto riguardo a una presunta gravidanza e nozze imminenti con Giovanni Pernice. La conduttrice, attualmente impegnata con il programma Dalla strada al palco Special e la fiction Ci vorrebbe un’amica, ha voluto fare chiarezza sui pettegolezzi, spiegando di non essere in dolce attesa e di non avere intenzioni immediate di sposarsi. “I giornali sono sempre un passo avanti rispetto a me”, ha scherzato, aggiungendo che ha ricevuto anche immagini create con intelligenza artificiale che la ritraevano insieme a Giovanni mentre giocano con giocattoli per neonati, immagini che ha conservato per sorridere. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Bianca Guaccero smentisce matrimonio e gravidanza con Giovanni Pernice: “Ci vuole tempo per conoscersi”

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Altro che matrimonio e figli, Bianca Guaccero è concentrata sul lavoro. Dal 10 aprile la conduttrice tornerà in televisione come giudice di “Dalla strada al palco Special” – programma condotto da Carlo Conti – e nei suoi progetti c’è anche il ritorno sul set tra le - facebook.com facebook