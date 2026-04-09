Bettiol | Pogacar è un extraterrestre non è come ' noi' Da quando c' è lui

Durante la presentazione del FantaGiro 2026, Alberto Bettiol ha commentato l’ultima edizione della corsa, in cui si è classificato come il miglior italiano. Ha anche parlato di Pogacar, definendolo un “extraterrestre” e sottolineando come la sua presenza abbia cambiato le dinamiche della competizione. Bettiol è noto per aver vinto il Giro delle Fiandre nel 2019.