Bettiol | Pogacar è un extraterrestre non è come ' noi' Da quando c' è lui
Durante la presentazione del FantaGiro 2026, Alberto Bettiol ha commentato l’ultima edizione della corsa, in cui si è classificato come il miglior italiano. Ha anche parlato di Pogacar, definendolo un “extraterrestre” e sottolineando come la sua presenza abbia cambiato le dinamiche della competizione. Bettiol è noto per aver vinto il Giro delle Fiandre nel 2019.
Alla presentazione del FantaGiro 2026, Alberto Bettiol, vincitore del Giro delle Fiandre nel 2019, ha parlato dell'ultima edizione - in cui è stato il miglior italiano - e dello strapotere di Pogacar. Con un qualche ottimo nome per ciclismo italiano del futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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